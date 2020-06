Regione, Comazzi: con Ecomuseo valorizzazione del Sud-Est Milano. Mi attiverò per riconoscimento

“L’Ecomuseo della Vettabbia e dei Fontanili rappresenta una grande opportunità per la valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale del sud-est milanese. Un progetto all’avanguardia e di grande interesse, che merita il riconoscimento ufficiale di Regione Lombardia” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, a proposito dell’’Ecomuseo della Vettabbia e dei Fontanili’, fondato dal Comune di Pantigliate e dalle associazioni NOI (Network Organizzazione Innovazione) e CreativeNation, con l’adesione di una lunga lista di comuni, municipi di Milano, associazioni e singoli individui impegnati nel sociale e nella diffusione del patrimonio culturale lombardo. “Questa realtà – prosegue l’azzurro – punta a valorizzare le tante eccellenze del territorio con l’ausilio delle nuove tecnologie, tramite attività promozionali ed eventi mirati. Il territorio del sud-est Milano – prosegue – è ricco di storia, tradizioni e di itinerari turistici affascinanti. Creare un network tra pubblico e privato per la sua valorizzazione è un obiettivo importante, che merita la nostra attenzione. Per questo – conclude l’azzurro – nei prossimi giorni mi attiverò in prima persona affinché Regione Lombardia conceda un riconoscimento ufficiale a questa nuova realtà ‘ecomuseale’, agevolandoli nel loro ambizioso percorso”.

