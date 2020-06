Coronavirus: 17 i nuovi casi a Milano e 88 in Lombardia. Nuova modalità lettura dati introdotta da ministero

Sono 29 a Milano e provincia, di cui 17 a Milano città, i nuovi casi di positivi al coronavirus registrati nella giornata di ieri. Martedì i nuovi contagi in tutta la provincia erano stati 26, di cui 15 in città.

E’ dello 0,97% (rispetto allo 0,88 % di martedì) il rapporto tra nuovi casi positivi al coronavirus e tamponi processati in Lombardia. I positivi al coronavirus sono 12.227, da ieri 677 in meno. I nuovi casi sono 88 di cui 17 a seguito di test sierologici, su 9.099 tamponi eseguiti. I decessi odierni sono 7, in tutto 16.586 da inizio pandemia. I nuovi guariti/dimessi da ieri sono 758 e le persone in terapia intensiva sono 48 (3 meno di ieri), 910 i pazienti in terapia non intensiva (-137). Da inizio pandemia hanno contratto il virus 93.261 cittadini lombardi e sono stati eseguiti 980.820 tamponi. Lo comunica Regione Lombardia.

L’assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha commentato i dati del coronavirus. “I nuovi casi positivi sono 88, 17 dei quali sono determinati da positività al test sierologico. La nuova catalogazione dei positivi introdotta dal Ministero della Salute, che prevede una distinzione fra i casi identificati a seguito di attività di screening e quelli dovuti a sospetto diagnostico, va proprio nella direzione delle richieste formulate nei giorni scorsi da Regione Lombardia all’Istituto Superiore di Sanità e confortate dalle indicazioni della Comunità scientifica”.

Dai prossimi giorni la Regione comunicherà i dati in linea con il metodo e le voci previste dal Ministero.