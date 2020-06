Pio Albergo Trivulzio apre le porte al mondo degli affetti

Il Pio Albergo Trivulzio apre al mondo degli affetti, la memoria di una consuetudine, di taciti gesti, di carezze dolcissime che risvegliano la vita. Una rinascita in un bozzolo di affetti, coltivato, voluto, sperimentato. Una lacrima che suona come un bacio, un incontro di tenerezza. Specifica Il Giorno “Regione e governo non hanno dato indicazioni in questo senso. Da qui i criteri di scelta di chi può entrare e le regole da rispettare, che sono molto rigidi. Per ora sono ammessi solo i familiari dei ricoverati più anziani o per i quali gli psicologi hanno valutato che la visita sia particolarmente d’aiuto. In questa fase entreranno al massimo 8 persone al giorno nella sede principale della Baggina. C’è un calendario da rispettare per i prossimi dieci giorni, anche per le altre quattro strutture che fanno capo al Pat. Se a fine sperimentazione tutto sarà andato bene, il numero aumenterà gradualmente fino a 20 ingressi al giorno. Attualmente è ammesso un solo parente alla volta, dopo un triage telefonico e uno all’arrivo. Sia l’anziano sia il visitatore indossano i dispositivi arti contagio: mascherina, visiera, camice, calzari.”

Parliamo del PAT, un’isola che qualche anno fa frequentavo per il ricovero di un parente, è un’isola di professionalità e socialità. Vorrei riprendesse quel cammino senza l’incubo di un virus maledetto. Riapre la voglia di fare, di saltare lo steccato. Pregliasco, riferendosi agli anziani, ha detto «Tutti felici, naturalmente. È venuta la nuora di una signora di 95 anni. È come il primo giorno di scuola, ha detto la parente alla paziente. All’inizio gli ospiti facevano fatica a riconoscere i familiari, poi quando questi ultimi si sono abbassati per un attimo e da lontano la mascherina, si sono tutti commossi”