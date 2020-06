Coronavirus, Gallera: ieri su 157 nuovi casi 94 sono ‘deboli’ risultanti da test sierologici

Sono stati 43 a Milano e provincia, di cui 22 a Milano città, i nuovi casi riscontrati ieri positivi al coronavirus. Giovedì i nuovi contagi in tutta la provincia erano 52, di cui 18 in città.

E’ del 1,5% (rispetto all’1,9 % di giovedì) il rapporto tra nuovi casi positivi al coronavirus e tamponi processati in Lombardia. I positivi al coronavirus sono 14.045, da giovedì 602 in meno. I nuovi casi sono stati 157 di cui 94 a seguito di test sierologici e i restanti derivati da 10.464 tamponi eseguiti, giovedì erano 216 su 11.475 tamponi. I decessi ieri sono stati 18, in tutto 16.534 da inizio pandemia. I nuovi guariti/dimessi da giovedì sono 741 e le persone in terapia intensiva restano 60 come il giorno prima, 1.537 i pazienti in terapia non intensiva (-136). Da inizio pandemia hanno contratto il virus 92.675 cittadini lombardi e sono stati eseguiti 939.820 tamponi.

L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ieri ha commentato così i dati relativi al Coronavirus.”Dei 157 casi positivi riscontrati oggi, 94 sono determinati da tamponi eseguiti a seguito della positività allo screening sierologico. Si tratta quindi di persone con sintomatologia pregressa, il cui esito del tampone è risultato ‘debolmente positivo’, 8 casi invece sono riferiti a ospiti delle RSA e 4 a operatori socio sanitari. Stabili le presenze nei reparti di terapia intensiva (60 pazienti), mentre continua a calare il numero dei ricoveri (1.537, 136 meno di ieri)”.