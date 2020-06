Sala alza le antenne e capisce da dove arriveranno i finanziamenti…ma chissà quando e per chi

Sicuramente se la ripresa va in bicicletta…per dire che la mobilità della ripresa ha l’affanno e la moderata velocità di una bicicletta, sì ci vorranno due o tre anni. “Penso che ci metterà 2-3 anni realisticamente, però, dovrà anche cambiare pelle perché noi abbiamo costruito un modello di città che si basava su diversi livelli di competenza: la creatività, la moda, il design, l’università e per esempio il turismo”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, replica, ospite di Porta a Porta, al conduttore che gli chiede quanto tempo sarà necessario alla città di Milano per tornare quella che era all’inizio del 2020, prima dell’emergenza Covid. E che sia un’implicita volontà di “curare” la ripresa con un secondo mandato, pare evidente. Pensa a come si deve reagire e il manager dà sfoggio “Si alzano le antenne e si capisce dove possono arrivare dei finanziamenti europei, del governo, dai privati. Io suggerisco che in alcuni settori – ambiente, digitale, le scienze della vita – sono molto adatti a Milano perché qui ci sono università, c’è tecnologia, c’è creatività, ma bisogna fare in fretta se no si subisce e basta” Tutto ciò potrebbe essere positivo, ma solo se le piccole imprese, gli artigiani, i negozi sotto casa hanno le disponibilità per continuare a vivere. La sua città mondo poi si basa sul turismo, ma qui aumentano solo gli immigrati che in gran parte dipendono da noi. “Noi abbiamo avuto 5 milioni di turisti nel 2014 anno prima dell’Expo, 10 milioni l’anno scorso, quest’anno probabilmente un milione, l’anno prossimo non so 2-3. Quello è perso, ci vorrà del tempo per ricrearlo”, Ma anche quel milione di arrivi ipotizzato, dove va se gli alberghi, in piena crisi, sono chiusi? La città riparte se ripartono le opportunità di lavoro, se al centro della sua attività c’è il risanamento di una comunità provata che non può aspettare e aspettare ancora.