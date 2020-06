“Flash Mob Infermieri Lombardia” (con Video)

Questa mattina si è svolto un Flash mob di protesta in tutta Italia 🇮🇪 in difesa delle ragioni degli infermieri. Il Movimento Nazionale Infermieri ha attuato questa protesta anche a Milano in Piazza del Duomo perché non basta che qualcuno ti chiami Eroe per risolvere i tanti e vari problemi della categoria e del collegato sanità www.cityreport.it

Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi, Body Cam Diamond Frank