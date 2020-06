I Centri Sociali protestano col Comune. Abbiamo prestato servizio allo 020202, dovete regalarci gli immobili

Gli occupanti abusivi del Torkiera e del Liceo Omero scrivono al Comune e protestano: perché avete messo a bando gli immobili dove siamo, nel primo caso da 20 anni e nel secondo da 2?

I Centri Sociali sono abituati a fare il bello e il cattivo tempo con le Giunte di sinistra. E così mettono nero su bianco: abbiamo prestato servizio per lo 020202 e il Comune ci tratta così?

Questa dichiarazione è la migliore conferma di quanto avevamo denunciato: durante Emergenza Covid il Comune, totalmente incapace di aiutare le persone più fragili, ha utilizzato i centri sociali per consegnare la spese agli anziani in barba a protocolli di igiene e legalità.

Ora ci aspetta la solita sceneggiata del “Tavolo” chiesto da consiglieri della Sinistra radicale che chiede di regolarizzare i centri sociali per l’impegno profuso nei quartieri e il Comune che rinuncia a tornare in possesso dei suoi beni fino alle elezioni in cambio di appoggio alle elezioni. Attendiamo che le autorità facciano sgomberare beni comunali occupati illegalmente da anni, dove ogni giorno si svolgono attività illecite ed evasione fiscale