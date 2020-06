“De Montel il Ritorno” (con Video)

Le Ex Scuderie De Montel, un luogo che ancor oggi è violato e meta di sbandati e senzatetto. Torniamo a visitarla per Voi dopo 2 anni, ed in attesa della futura riqualificazione e rifunzionalizzazione denominata ” teatro delle terme ” Vi mostriamo com’è oggi . www.cityreport.it

Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi, Body Cam Diamond Frank