Con Milano Learning Day una giornata on line per scoprire oltre 900 Corsi di Formazione in città

Si svolgerà giovedì 11 giugno, dalle 10 alle 19, Milano Learning Day, la giornata on line per scoprire tutte le opportunità a disposizione dei milanesi tra l’offerta di corsi e le novità dalle Scuole civiche. Nell’arco di nove ore si svolgeranno incontri, dimostrazioni pratiche e spiegazioni con i docenti e studenti per conoscere il programma didattico, le esperienze e le opportunità offerte dai Centri di formazione al lavoro del Comune, Fondazione Milano Scuole Civiche e Super Scuola Superiore d’Arte applicata. Un catalogo di oltre 900 corsi scelto e apprezzato l’anno scorso da oltre 13mila studenti. L’appuntamento si svolgerà on line segnando un ammodernamento della formazione. La giornata si aprirà con la diretta streaming ( https://www.facebook.com/paginaufficialeartemessaggio ) che darà il via al programma di appuntamenti previsti tra cui “Milano e le lingue”, “L’arte e la comunicazione”, “La musica come professione”, “Diventare liutai” sino ai segreti per diventare professionisti nel mondo del cinema e della tv.

Dal confronto con i professori di #MilanoFormazione si potrà avere una panoramica dei corsi di formazione per il lavoro direttamente erogati dal Comune: arti grafiche e comunicazione, costruzione di strumenti musicali, sartoria e fashion design, ottica, informatica e design della comunicazione oltre ai corsi di lingue straniere (europee e orientali) con particolare attenzione alle proposte formative mirate all’inserimento lavorativo di soggetti in condizione di fragilità e svantaggio. Per chi punta ad una formazione di livello universitario a disposizione, per dialogare con gli utenti on line, i docenti della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, della Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli e della Civica Scuola di teatro Paolo Grassi. Chi infine vuole seguire la propria vena artistica c’è Super, una Scuola dei Mestieri organizzata attorno a diversi insegnamenti con la persona al centro. L’offerta formativa si rivolge agli amanti dell’arte applicata che vogliono dedicarsi al mestiere per passione dall’affresco all’arazzo passando per il fumetto, il game design sino all’antica arte dell’incisione, del mosaico e della vetrata. Milano Learning Day potrà essere sui principali social, su Facebook sulle pagine di Comune – Politiche per il lavoro, Civica Scuola di Arte & Messaggio, Super – Scuola Superiore d’Arte Applicata o Fondazione Milano Scuole Civiche; mentre su Instagram direttamente sulle pagine di scuolaartemessaggio e superarteapplicata. informazioni e programma completo su https://economiaelavoro.comune.milano.it/news/milano-learning-day

Programma della giornata

MATTINO – TALK Ore 10

Milano Learning Day. Una giornata aperta per conoscere la formazione in città.

Cristina Tajani, Assessora alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane

Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura

Roberto Munarin, Direttore Area Lavoro e Formazione del Comune di Milano

Stefano Mirti, Direttore di Super Scuola Superiore d’Arte Applicata e Presidente di Fondazione Milano Scuole civiche

Monica Gattini Bernabò, Direttrice generale Fondazione Milano Scuole Civiche

Modera Elena Manenti, responsabile dei Centri di formazione linguistica del Comune di Milano.

POMERIGGIO – ACADEMY

Ore 14.00: Milano e le lingue con Elena Manenti, responsabile dei Centri di formazione linguistica del Comune di Milano

Ore 14.30: Sartoria e Ottica con Andrea Marziani, responsabile del Centro Visconti

Ore 15.00: La fragilità in formazione e al lavoro con Raffaella Restelli, responsabile dei Centri Fleming e San Giusto

Ore 15.30: Le professioni della Comunicazione Visiva con Mario Allodi responsabile della Civica Scuola Arte & Messaggio

Ore 16.00: Diventare liutai con Andrea Marziani responsabile della Civica Scuola di Liuteria

Ore 17.00: Arte Applicata goes online con Francesca Miscioscia coordinatrice didattica e i docenti Marco Fabbri e Sonia Bianco di Super – Scuola Superiore d’Arte Applicata.

Ore 17.30: La musica come professione con Andrea Melis direttore della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado – Fondazione Milano

Ore 18.00: I mestieri del teatro con Marco Plini direttore della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi – Fondazione Milano

Ore 18.30: Lingue applicate e comunicazione con Fabrizia Parini direttrice della Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli – Fondazione Milano

Ore 19.00: Saperi e professioni dell’audiovisivo con Minnie Ferrara direttrice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti – Fondazione Milano