Coronavirus: 15 i nuovi casi a Milano città, 194 in Lombardia e 32 i decessi

Sono 29 a Milano e provincia, di cui 15 a Milano città, i nuovi casi di positivi al coronavirus. I dati sono in diminuzione rispetto a domenica quando i nuovi contagi in tutta la provincia erano stati 43, di cui 23 in città.

E’ del 4,3% (rispetto all’1,6% di domenica) il rapporto tra nuovi casi positivi al coronavirus e tamponi processati ieri in Lombardia. A fronte di 4.488 tamponi effettuati sono risultati 194 i nuovi casi positivi che portano così il totale a 90.389. Stabile la situazione delle Terapie Intensive, confermando i 107 posti letto occupati nei nosocomi lombardi mente sono 2.708, -93 rispetto a domenica, i pazienti ricoverati nei reparti degli ospedali. Sono 263 i guariti e dimessi da Covid mentre sono stati registrati 32 decessi, che portano il totale dei cittadini lombardi morti per il virus a 16.302.