Apre a Cordusio il flagship di Hippocrates, una mega farmacia di 450 metri su due piani

All’angolo fra via Broletto e via San Prospero, proprio accanto a piazza Cordusio, apre una megafarmacia di due piani per complessivi 450 metri quadrati, che comprendono un’area dedicata a incontri e conferenze.

L’iniziativa è della Hippocrates Holding, Spa italiana che da due anni investe nel settore e venerdì ha inaugurato a Milano la sua farmacia flagship, lanciando il marchio Lafarmacia. Alla tradizionale vendita si uniscono spazi dedicati ai servizi e all’ascolto delle esigenze di salute del paziente.

Davide Tavaniello e Rodolfo Guarino, fondatori e amministratori delegati di Hippocrates spiegano «L’apertura nasce dalla visione di unire la figura del farmacista, su cui lavoriamo attraverso continui progetti di formazione, ad un approccio innovativo che comprenda consulenza professionale, servizi tecnologici ed eventi. L’apertura di questo flagship, in un momento storico così complesso, rappresenta per noi una pietra miliare: il nostro obiettivo è quello di proporre un luogo in cui le persone vivano la farmacia anche come punto di riferimento per la salute a 360 gradi». A.