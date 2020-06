In via Reggimento Cavalleria nuova ciclabile; De Pasquale “Parcheggi in malora, soldi spesi per le ciclabili e non per riparare le strade”

In via Reggimento Cavalleria il Comune ha deciso di istituire una nuova ciclabile, trecento metri di pista sul marciapiede dal lato dei numeri civici pari; poi verrà implementata la tratta che dalla fermata della metro di Pagano costeggia i giardini Guido Vergani di via Giorgio Pallavicino per ricollegarsi con la ciclabile di via Vincenzo Monti. «È l’ennesimo tratto di ciclabile accanto ai giardini», commenta Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, «forse il nostro assessore alla Mobilità, Marco Granelli, non sa che i ciclisti preferirebbero viaggiare in mezzo al verde piuttosto che pedalare accanto ai gas di scarico. Inoltre dovremmo cercare di stanziare i soldi che ci sono per riparare le strade e i marciapiedi. Ora, la zona è ormai crivellata di corsie per le due ruote: c’è quella famosissima in viale Monterosa, un cantiere infinito per il rifacimento e il riordino della pista ciclabile fra Pagano e Lotto”. Osserva Libero “Cinquecento metri di lavori che paralizzano la circolazione nel viale e in via Giotto. Il tratto esisteva già, fatto una decina di anni fa: la giunta ha speso quattro milioni e mezzo per rifarlo, e ora ci sono un centinaio di parcheggi in meno, un sacco di cartelli nuovi e, sull’asfalto, restano un sacco di buche vecchie.

I lavori proseguiti dal 2015 tra ricorsi, irregolarità, inadempienze e nuovi ricorsi sono ripresi l’ottobre scorso con il nuovo chiusura lavori previsto per fine estate 2020; ma poi il Covid c’ha messo il suo e si vedrà” . Interviene anche Bestetti Presidente del Municipio 7 “In programma c’è poi la prosecuzione verso via Buonarroti e via Sardegna su modello corso Venezia e corso Buenos Aires, spiega Marco Bestetti, consigliere leghista del municipio 7, ovvero con «lo spostamento dei posteggi delle auto in sosta in mezzo alla carreggiata e la ciclabile disegnata tra i parcheggi e il marciapiede. Ma è un progetto folle: lì ci passa la linea 67 e già oggi l’incrocio con piazza Piemonte è un delirio Durante una commissione abbiamo provato a spiegare a Granelli che quella è una direttrice importante verso il centro e la nuova viabilità sembra fatta scientificamente per intasare le strade già sature. Sembra non rendersi conto che i mezzi pubblici, a causa della pandemia, saranno scartati dalla maggior parte dei milanesi a favore della macchina, non della bici: il ragionamento invece è “se si intaserà, i cittadini cambieranno strada”». Ma il progetto folle continua e tra ciclabili, zone 30 e pedonalizzazioni, il resto del municipio sarà interessato da via Novara fino a De Angeli; tra Bisceglie e Bande Nere.

Olga Molinari.