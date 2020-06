Il disastroso e annoso degrado in zona 9 segnalato dal consigliere Roberto De Lorenzo a Granelli

Assessore Granelli, volevo segnalare lo stato di degrado in cui si trovano ,da anni,alcune strade di Niguarda( le foto sono di ieri ma potrebbero essere anche di domani)e precisamente: via Ornato, viaPalanzone, via Monterotondo.

Nonostante le mie richieste di intervento fatte in municipio e indirizzate al suo assessorato e una delibera municipale (n.27 del 06/05/2017) sulla sosta in via Ornato, lo stato di degrado permane.Oltre alle piazze tattiche, bikemi, piste ciclabili, esistono strade da asfaltare, marciapiedi da aggiustare, buche che diventano piscine da sistemare, barriere architettoniche da abbattere,i n modo che le persone possano camminare in tutta tranquillità. Grazie.

Roberto De Lorenzo consigliere Municipio 9

.. . .