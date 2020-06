Mondoflex riparte: tutti i punti vendita e gli showroom sono di nuovo aperti, anche grazie ad un servizio innovativo!

Alcune semplici regole, un servizio innovativo e la professionalità e l’entusiasmo che da sempre caratterizzano Mondoflex, azienda leader nel settore reti e materassi con sede centrale a Treviolo (BG): ecco la formula attraverso la quale tutti i negozi hanno finalmente riaperto le porte, garantendo un’esperienza unica e la totale sicurezza sia per i clienti che per lo staff.

Le regole per accedere ai punti vendita

Si può far regolarmente visita a tutti gli showroom Mondoflex – presenti a Treviolo, Castel Mella (BS), Chieve (CR), Desenzano (BS), Erba (CO), Melzo (MI) e Monza – visionando e testando tutti i prodotti: basta seguire alcune semplici ma importanti norme pensate per tutelare al meglio la salute dei clienti e del personale.

Ecco come ci si può muovere all’interno del punto vendita:

Indossare la mascherina : per tutta la durata della visita nello showroom il cliente deve indossare la mascherina protettiva sul naso e sulla bocca

Utilizzare il gel igienizzante per le mani : all'ingresso di ogni negozio è posizionato un dispenser di gel igienizzante che il cliente deve utilizzare, strofinandolo sulla superficie delle mani per almeno 20 secondi, anche se indossa guanti monouso

Provare la temperatura : all'ingresso del punto vendita è prevista anche una postazione dove un membro dello staff prova la temperatura ai clienti in entrata. L'ingresso non è consentito a chi ha una temperatura corporea superiore ai 37 gradi

Rispettare la distanza di sicurezza : una volta conclusa la prova dei prodotti, il cliente si accomoda alla postazione scrivania per la consultazione e la firma del preventivo. Il cliente deve rispettare l'apposita segnaletica che indica la distanza minima di un metro che è necessario mantenere

Teli monouso per la prova dei prodotti : la filosofia Mondoflex ha come punto centrale la prova del prodotto da parte del cliente, che può così testare il materasso e capire se può corrispondere alle sue esigenze. Per poter mantenere questa fondamentale pratica, Mondoflex ha previsto l'utilizzo di un telo protettivo monouso della dimensione di 130×200 cm, che viene posto sulla superficie del materasso per evitare che il cliente vi entri in contatto. Il telo viene utilizzato esclusivamente da un solo cliente (o da una coppia di persone conviventi) e poi eliminato e sostituito con un nuovo per il cliente successivo, proprio come avviene negli studi medici

Tutto lo staff di Mondoflex ha il dovere di indossare per tutto il tempo della permanenza in showroom la mascherina protettiva e i guanti monouso da cambiare dopo ogni incontro con il cliente, oltre che di igienizzare costantemente le mani con l'apposito gel

Tutti i locali dei punti vendita vengono puliti, disinfettati e sanificati due volte al giorno

Un nuovo servizio comodo e innovativo

Mondoflex, come sempre, cerca di offrire ai suoi clienti il miglior servizio possibile, e anche in questa particolare situazione non è rimasta indietro, creando un nuovo sistema per ricevere informazioni comodamente da casa propria: il servizio Whatsapp Business, un ibrido a metà tra il sistema di vendita tradizionale e l’e-commerce virtuale.

Che cos’è? Come funziona? Questo servizio nasce nel momento storico delicato che stiamo vivendo a causa della diffusione del Covid-19, ed è una delle soluzioni ideate da Mondoflex per garantire ai suoi clienti la tanto importante prova del materasso in totale sicurezza e rimanendo a casa, ma senza privarli della guida di un esperto e della visione dei prodotti. Come? Attraverso una semplice videochiamata su Whatsapp!

Il cliente può chiedere informazioni generiche oppure su uno specifico prodotto del catalogo online tramite la chat Whatsapp. Si possono richiedere informazioni su qualsiasi tipo di prodotto: oltre ai materassi, anche i divani, le poltrone, le reti, i guanciali e tutto ciò che offre il catalogo online Mondoflex

generiche oppure su uno specifico prodotto del catalogo online tramite la chat Whatsapp. Si possono richiedere informazioni su qualsiasi tipo di prodotto: oltre ai materassi, anche i divani, le poltrone, le reti, i guanciali e tutto ciò che offre il catalogo online Mondoflex Un membro dello staff Mondoflex organizza una videcall con il cliente durante la quale come prima cosa viene stilato il profilo del cliente: le sue abitudini e le sue esigenze, eventuali necessità mediche, misure della camera da letto e del letto etc, così da farsi un’idea dei prodotti del catalogo a lui più adatti. A seguire, il personale propone alcuni modelli papabili presenti in showroom spiegandoli nel dettaglio e mostrandoli attraverso la videochiamata, cercando di restituire parte dell’esperienza Mondoflex

con il cliente durante la quale come prima cosa viene stilato il profilo del cliente: le sue abitudini e le sue esigenze, eventuali necessità mediche, misure della camera da letto e del letto etc, così da farsi un’idea dei prodotti del catalogo a lui più adatti. A seguire, il personale propone alcuni modelli papabili presenti in showroom spiegandoli nel dettaglio e mostrandoli attraverso la videochiamata, cercando di restituire parte dell’esperienza Mondoflex Il cliente può chiedere ulteriori informazioni a cui lo staff risponde sempre tramite Whatsapp, anche inviando link o foto scattate ad hoc

a cui lo staff risponde sempre tramite Whatsapp, anche inviando link o foto scattate ad hoc Il cliente può ricevere il preventivo restando comodamente a casa propria e poi decidere di concludere l’ordine direttamente via Whatsapp oppure può fare una prova in prima persona dei prodotti già visionati durante la videochiamata recandosi nello showroom più vicino

Eventualmente, il cliente può chiedere di farsi consegnare il prodotto direttamente a casa, in modo totalmente gratuito