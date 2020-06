Il Comune dimentica ristoratori , commercianti e taxi ma ha una nuova priorità: i riders

Incredibile l’idea dei bisogni della sinistra milanese . La stesso PD che trascura le pressanti richieste di commercianti, ristoratori e taxisti approva all’istante un tavolo per aiutare subito i riders, i lavoratori delle consegne cibo a domicilio . Nella stessa seduta nella quale venivano rimandate le mozioni di Forza Italia per dare sostegno ai 5500 taxisti e quella della Lega per non penalizzare i negozi da asporto, la sinistra si spremeva per trovare una soluzione sui riders. Che peraltro sarebbe molto semplice: chiedere al loro Governo di legiferare meglio per evitare schiavismo e caporalato da parte di Uber , si proprio quell’Uber che fino a qualche giorno fa gli Assessori PD osannavano proprio nella loro concorrenza sleale ai taxi .

Il PD invece , con il tipico senso di colpa di chi ritiene l’occidentale cattivo contro l’emigrante buono, si preoccupa subito dei riders che, peraltro, sono gia ospiti gratuiti dei dormitori comunali . La sinistra vuole far diventare servizio pubblico la consegna del cibo e magari fare una società comunale per erogare il il servizio e assumere i molti irregolari. Ultima perla dare piazzole gratuite ai riders. Una follia statalista. La Giunta eviti di discriminare fra operatori della mobilità concedendo piazzole gratuite e piuttosto inviti i riders a rispettare il Codice della strada e le norme sulla cittadinanza.

Fabrizio De Pasquale