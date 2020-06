Boccalini (Taxiblu): Taxi fermi fino alle 22:00, servono aiuti

“Dalle 8 di stamane fino alle 22 di stasera i Taxi milanesi e nella regione – spiega Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi milanese- si fermeranno per dare voce ai tanti colleghi di un comparto che in Lombardia sta attraversando una crisi senza precedenti. E se in altre regioni i tassisti vengono aiutati con contributi per fronteggiare l’emergenza qui ancora non si è mosso nulla nonostante la legge regionale 6/2012 preveda tutele in questi casi. In questo momento l’adesione dei Taxi allo sciopero è pressoché totale. Ricordo che comunque la nostra centrale Radiotaxi sarà operativa e che tutti i colleghi garantiranno le corse sociali per il trasporto delle categorie più in difficoltà. Il comparto Taxi è seriamente a rischio ed è ora che Comune di Milano e Regione Lombardia intervengano non più a parole ma con i fatti”. (mianews)

