storieaportechiuse – programma fino al 7 giugno: lo spazio con il lancio di Hubble – Museo Scienza Tecnologia

SU #STORIEAPORTECHIUSE VA IN SCENA LO SPAZIO CON IL LANCIO DEL TELESCOPIO HUBBLE Nel palinsesto la ricostruzione dell’astrario di Giovanni Dondi, lo studio di Leonardo sui portelli di chiusa del Naviglio, la scoperta di fiori dedicata ai piccoli e il tema della sostenibilità ambientale per gli insegnanti

Protagonista del palinsesto di #storieaportechiuse di questa settimana sarà lo Spazio con le sue affascinanti avventure e i suoi misteri, attraverso il racconto di una celebre missione. Sabato 6 giugno, nella sezione Storie dalla realtà virtuale, seguiremo l’ultima puntata della messa in orbita del Telescopio Spaziale Hubble e fluttueremo all’esterno dello Shuttle per assistere ad alcune operazioni.

Tra le nuove storie del palinsesto fino a domenica 7 giugno, ci saranno tanti racconti speciali: martedì 2 un appuntamento pensato per i piccoli alla scoperta delle diverse parti che compongono i fiori; domenica 7 un’immdersione nei disegni realizzati da Leonardo dei portelli di chiusa del Naviglio agli inizi del 1.500. Non mancano gli appuntamenti quotidiani, dedicati a temi diversi: DIETRO LE QUINTE & I DEPOSITI ogni lunedì, EDUCATION & I.LAB il martedì, ATTUALITÀ il mercoledì, SOTTOMARINO ENRICO TOTI il giovedì, ARCHIVI & BIBLIOTECHE il venerdì e, infine, STORIE DALLA REALTÀ VIRTUALE il sabato e LEONARDO DA VINCI la domenica.

Continua l’appuntamento per insegnanti ed educatori che, attraverso la newsletter Caro Prof, martedì 2 affronta il tema della sostenibilità alimentare e ambientale e come un approccio sistemico a questi aspetti sia di fondamentale importanza nello sviluppo delle competenze dei ragazzi, cittadini del futuro. Tra i vari argomenti: come si calcola il foodprint, ovvero l’impatto ambientale di un pasto in termini di produzione di gas serra, consumo di acqua e impiego del suolo il ruolo del cibo e sull’importanza della sua filiera in questi mesi di lockdown e alcune attività ideate all’interno dell’i.lab Alimentazione che possono essere riproposte anche una volta tornati in classe. La newsletter è consultabile nella pagina del sito web dedicata https://www.museoscienza.org/it/scuole/caro-prof-archivio ma è anche possibile riceverla direttamente, registrandosi attraverso il form dedicato.

martedì 2 giugno – EDUCATION & I.LAB

– Flower dissection

Una passeggiata in giardino e degli occhiali per osservare com’è fatta una margherita, quanti petali ha una rosa, se i tulipani sono uguali. Con forbici, stecchini e pazienza si entra nel mondo più profumato che c’è. Passo dopo passo, petalo dopo petalo, si smonta completamente un fiore e con un po’ di inventiva provare a creare una composizione riorganizzando su un foglio tutte le sue parti come più ci piace.

mercoledì 3 giugno – ATTUALITÀ

– Covid-19 e bambini: cosa sappiamo?

Barbara Gallavotti, giornalista scientifica si interroga su tematiche legate all’emergenza Covid-19. Questa settimana si parlerà di quanto i bambini possano essere affetti dall’infezione da Covid-19 e fino a che punto possano costituire serbatoio e fonte di contagio.

giovedì 4 giugno – SOTTOMARINO ENRICO TOTI

– Viaggio dentro al Sottomarino Toti – Sala Motori

Prosegue il viaggio all’interno del primo sottomarino costruito in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Entrando nella sala motori si osservano Turiddu e Ianuzzu i due motori termici costruiti dalla FIAT Grandi Motori per ricaricare le batterie del sottomarino. Qui i macchinisti hanno il fondamentale compito di far muovere il battello nel modo più silenzioso e sprecando meno energia possibile.

venerdì 5 giugno – ARCHIVI & BIBLIOTECHE

– Curiosando in biblioteca

Verrò sfogliata la rivista di fine ottocento dal titolo intrigante Poliorama Pittoresco per ammirare le tavole illustrate e a colori del volume Particolari di costruzioni murali e finimenti di fabbricati di argomento architettonico e ingegneristico.

sabato 6 maggio – STORIE DALLA REALTÀ VIRTUALE

– Telescopio Spaziale Hubble: Guardare l’Universo con occhi nuovi (seconda parte)

“Storie dalla realtà virtuale” – documentari in pillole a episodi girati all’interno di esperienze virtuali – con l’ultima puntata della miniserie “Telescopio Spaziale Hubble”. Per ricordare i 30 anni dalla messa in orbita del Telescopio Spaziale Hubble (aprile 1990) e i 20 anni dalla centesima missione dello Space Shuttle (ottobre 2000), si ripercorre la storica missione STS-61 del dicembre del 1993 che ha permesso di correggere il grave difetto ottico riscontrato nel telescopio spaziale subito dopo la sua messa in orbita. Si fluttua all’esterno dello Shuttle per assistere ad alcune operazioni che, a tre anni dalla messa in orbita, hanno permesso ad Hubble di diventare operativo al 100% delle sue potenzialità. Una gallery finale permetterà di apprezzare la qualità delle immagini ottenute con Hubble dopo la riparazione.

domenica 7 giugno – LEONARDO DA VINCI

– Leonardo: i portelli di chiusa del Naviglio

A confronto due animazioni digitali realizzate negli anni dal Museo per illustrare due studi di Leonardo realizzati tra 1503 e 1506: il disegno dei portelli di chiusa della Conca di San Marco, sul Naviglio Martesana, e lo studio di un ponte canale realizzato a Firenze ma memore delle osservazioni milanesi.