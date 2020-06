Domani il centrodestra unito manifesta in Duomo

Domani è il giorno della manifestazione del centrodestra unito, quella romana insieme a quella «gemella» di Milano. Per la Lombardia e per gli italiani. Parteciperanno Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, senza simboli di partito, solo con i tricolori. La manifestazione avrà la forma di un «flash mob» in piazza Duomo, regolato in modo scrupolosamente rispettoso delle norme vigenti sul distanziamento fisico e sulle mascherine. I partecipanti si ritroveranno alle 10.30 davanti a Palazzo Reale.

Contrariamente a quanto annunciato, non potrà essere presente il presidente della Regione Attilio Fontana, proprio perché atteso a Codogno ad accogliere il presidente Mattarella.

«Il 2 giugno è la festa di tutti gli italiani – spiega Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia a palazzo Lombardia – come centrodestra saremo in piazza Duomo, ma l’unica bandiera che sventoleremo sarà il tricolore. Sarà una manifestazione ordinata, nel pieno rispetto delle regole. Come in tutta Italia – conclude – anche a Milano il centrodestra si ritrova per festeggiare la Repubblica italiana e per dire basta a un Governo palesemente inadatto a fronteggiare un’emergenza come quella che stiamo vivendo».

La manifestazione vuole dare voce a milioni di italiani dimenticati e traditi dal governo giallorosso e potrebbe essere inteso come un avviso di sfratto.