Per le ciclabili si lavora anche di notte. Nelle case Mm lavori in attesa e inquilini reclusi in casa

Chiusi in casa per mesi senza poter aprire i balconi. Questa è la folle condizione in cui il Comune ha lasciato 36 famiglie di Via Fleming 19.

Il gestore delle case popolari MM era già in grave ritardo nella manutenzione dell’immobile da svariati anni. Nel frattempo sono caduti dei calcinacci e dei pezzi di balconi anche in testa a dei passanti. E così, con i suoi tempi da tartaruga, MM ha attivato le sue barocche procedure. Ecco dunque che gli inquilini sono stati intimati dalla impresa incaricata di non utilizzare i balconi, di non affacciarsi.

Quindi i poveri inquilini, già abbandonati da Mm nella manutenzione, hanno dovuto passare la quarantena pure senza utilizzare i balconi.

Quando ascolto queste vicende mi viene sempre in mente l’affermazione di Beppe Sala: le periferie sono la mia ossessione!

Ma quando mai caro Sindaco!

L’unica ossessione di Sala però sono le ciclabili. In corso Buenos Aires hanno lavorato pure di notte pur di realizzare in fretta la priorità della città. Invece per le famiglie chiuse nel palazzo di Via Fleming c’è tempo. Convincere MM a far partire i lavori in un immobile del Comune può richiedere anni, poi i lavori possono durare altri anni. Ma per il Sindaco periferie e quartieri di edilizia pubblica sono un pianeta sconosciuto.