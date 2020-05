Senza regole l’apertura di una discoteca: e Sala che fa?

Sala ha ricevuto segnalazioni e ancora segnalazioni per il caos della movida: è la sua ammissione e la spinta per la decisione di vietare l’alcol da asporto dopo le 19. Paventa inoltre che tra residenti e scapestrati incoscienti si venga a creare una preoccupante frattura. Eppure le altre innumerevoli proteste per schiamazzi, rumori, risse documentate dai residenti nei luoghi ove avvenivano, non hanno mai determinato un suo intervento. Si spiega così una miopia che è pio disinteresse. La frattura tra cittadini “regolari” e quelli che se ne fregano di una convivenza civile esiste in tutte le zone e Sala lo sa. Scrive una lettrice al Corriere “Sono un’abitante di via Giacosa, a Milano, vicino alla discoteca La Gozadera. Lo scorso fine settimana la discoteca era aperta, apertissima, con centinaia di persone all’interno e i soliti schiamazzi, con liti in strada e risse fino a notte fonda. Ma le discoteche non sono ancora chiuse per decreto governativo? Di questa apertura illegale e criminale (in emergenza Covid-19), che cosa direbbero tutti i gestori di altri locali, di sale da ballo e tutto il mondo dello spettacolo (concerti, teatri, cinema), bloccato e in crisi? Mentre giustamente si criticano gli assembramenti per la movida, a che cosa si deve questa follia dell’unica discoteca sempre affollatissima aperta in Italia, proprio nella «capitale morale»? Vorrei sapere che cosa ne penserebbe di questa vergogna il ministro degli Interni Luciana Lamorgese, che di Milano è stata prefetto.”

E noi ci chiediamo che fa Sala? Perché di situazioni che non rispettano le regole comportamentali tanto strombazzate ne esistono tante…Sabato è programmato il celebre mercatino abusivo di viale Puglie, che intende fare il nostro Sindaco? E lì è tutto illegale.