Riapre la reggia di Monza. Dal 28 maggio di nuovo fruibile il percorso museale degli appartamenti reali

Da giovedì 28 maggio 2020 riapre al pubblico, dopo 80 giorni di stop forzato causa pandemia, il percorso museale al primo piano nobile della Reggia di Monza.

Si potranno nuovamente ammirare gli Appartamenti Reali, con gli arredi delle stanze personali degli ultimi sovrani residenti: Umberto I, figlio di Vittorio Emanuele II, e sua moglie Margherita di Savoia, la “prima Regina d’Italia”. L’accesso sarà contingentato a 8 persone per fascia oraria di mezz’ora; i visitatori, che dovranno indossare la mascherina, saranno assistiti e accompagnati attraverso le sale dal personale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

I biglietti dovranno essere acquistati in anticipo sul sito www.reggiadimonza.it.

Gli Appartamenti privati dei Sovrani sono il risultato dei lavori operati alla fine dell’800 dall’architetto di corte Achille Majnoni d’Intignano, che adeguò al gusto dell’epoca gli ambienti collocati a destra del Salone centrale: da un lato rispettando gli interventi originali del Piermarini, dall’altro modificando radicalmente alcune sale e decorazioni non in linea con la moda del tempo, cercando di riproporre nel rinnovamento decorativo degli interni i fasti del secolo d’oro delle monarchie europee e delle prestigiose dimore reali del XVIII secolo. I visitatori potranno godere dell’opera “La Villa Reale di Monza”, realizzata da Clelia Grafigna nel 1899, recentemente restaurata dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e proveniente dal Museo e Real Bosco di Capodimonte (NA) che, per sottolineare l’importanza della collaborazione tra i due enti, ha deciso di prorogarne il prestito. Il particolare dipinto polimaterico, entrato nelle collezioni della Real Casa a Capodimonte nel febbraio del 1900, è un omaggio a Margherita di Savoia rappresentata nell’ambiente privato della corte sabauda con alle sue spalle la monumentale Villa Reale di Monza e si caratterizza per l’inserimento di particolari in sughero, carta, stoffa e materiale botanico essiccato.

Orari

da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00; lunedi chiuso

FASCE ORARIE: 10-10.30-11-11.30-12-12.30-13-13.30-14-14.30-15-15.30-16-16.30-17-17.30-18

Non è al momento consentita la prenotazione e l’acquisto per i gruppi accompagnati

Intero: 10 euro

Ridotto: 8 euro per gruppi di almeno 15 persone e apposite convenzioni.

Speciale: 4 euro per scuole e minori di 18 anni; 8 euro dai 19 ai 25 anni compresi

Gratuito per minori di 6 anni, disabili e un accompagnatore, tesserati Icom, giornalisti con tesserino, guide turistiche.

Costo di prevendita: € 1,50

Nel costo è incluso l’accompagnamento alla visita Durata: 45 minuti

Regole per l’accesso visitatori

– tutti i visitatori dovranno accedere muniti di mascherina;

– l’accesso dei visitatori avviene tramite prenotazione e acquisto on line, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di 8 persone per mantenere il distanziamento di 1 metro tra ogni utente.

– è garantito il ricambio d’aria.

– è vietato l’utilizzo del guardaroba.

– è disattivata la funzione di ricircolo dell’aria dell’impianto di condizionamento.