Lombardia, Salini (Fi): «PD lombardo si muove come un ‘partito squalo’ accecato dall’odio politico»

«Dall’inutile mozione di sfiducia cavalcata dai dem contro l’assessore Gallera – negli stessi giorni in cui Forza Italia si rifiutava invece, per senso di responsabilità verso il Paese, di appoggiare la sfiducia in Parlamento al ministro Gualtieri – fino ai tentativi maldestri del PD di fare sciacallaggio politico attivando polemiche scomposte sulla sanità locale, prendiamo atto con rammarico che il Partito Democratico a livello lombardo dà la sensazione di essersi trasformato in un ‘partito squalo’ irresponsabile, assetato di sangue e accecato dall’odio politico, che si muove a caccia di avversari di partito con la voracità del predatore e non del costruttore. Non è il momento delle polemiche e della rissa politica, ma della responsabilità. La priorità di Forza Italia è continuare a lavorare per dare risposte efficaci alle famiglie e alle imprese duramente colpite dalla crisi coronavirus, e che tentano di ripartire». E’ quanto dichiara l’europarlamentare e coordinatore di Forza Italia in Lombardia Massimiliano Salini.

«Il tentativo della segreteria milanese del PD di fare un processo politico al singolo assessore in un momento come questo è puro sciacallaggio, denota un misto di aggressività ottusa e voglia di semplificare a tutti i costi ciò che non è semplificabile – sottolinea Salini – La Lombardia è stata duramente colpita dalla forza dirompente del virus e la giunta regionale guidata dal presidente Attilio Fontana ha affrontato in modo compatto, lavorando quotidianamente, un’emergenza senza precedenti. Sul piano tecnico, c’è una commissione di inchiesta regionale, alla quale il centrodestra non si è opposto, che è stata voluta, suonando la grancassa, da una minoranza incapace anche solo di assegnarle un compito specifico o individuarne un presidente. Mi rivolgo agli esponenti di un PD locale evidentemente allo sbando e senza idee, più preoccupato di fare propaganda a buon mercato che di elaborare proposte a favore dei cittadini: abbiate almeno la decenza di fare lavorare la commissione che avete richiesto, giudicando sulla base delle conclusioni che emergeranno».