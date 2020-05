Coronavirus, Comazzi: garantire sostegno a Luna Park, necessario pensare riapertura

“Ieri ho incontrato al Pirellone le organizzazioni sindacali dello spettacolo viaggiante (Anesv, Snisv, Uil spettacolo, Snav) affinché Regione Lombardia valuti la prossima apertura dei luna park nel rispetto delle regole e della sicurezza, come già avvenuto in altre zone d’Italia” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Regione Lombardia. “I delegati della categoria – prosegue – chiedono anche di valutare la riapertura delle giostre per i bambini presenti all’interno dei parchi e di altre aree pubbliche e, nell’ambito delle risorse stanziate dal ‘Piano Marshall’ di Regione Lombardia, un sostegno ai comuni per sospendere la tassa di occupazione del suolo pubblico attribuita ai luna park e la tassa di circolazione per i mezzi speciali che trasportano le giostre. I luna park – afferma – rappresentano un’attrazione importante per il nostro territorio e fanno parte della nostra tradizione. Come sta avvenendo per altre categorie, è indispensabile avviare un percorso che consenta loro la riapertura, oltre a un sostegno per i costi che in questi mesi hanno dovuto affrontare”.

