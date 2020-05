Case Aler Milano, Ass. Bolognini: “Legalità e sicurezza fondamentali per rigenerazione quartiere Molise-Calvairate”

Ieri mattina gli operatori di Aler con il supporto degli agenti delle Forze dell’Ordine sono intervenuti in via Tommei 2, nel quartiere Molise-Calvairate a Milano, per liberare tutte le cantine e i solai oggetto di occupazioni abusive ad opera di soggetti estranei al civico. L’assessore Regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini, durante un sopralluogo svoltosi nella mattinata, ha spiegato che “si tratta di un’importante azione di legalità e di sicurezza che, abbinata all’importante lavoro di ristrutturazione e di rigenerazione degli immobili, darà nuova vita e nuova luce a via Tommei”. All’interno degli spazi comuni sono stati trovati e allontanati 5 occupanti, oltre a diverse quantità di masserizie, che si è provveduto ad asportare. Il programma prevede che, al termine delle attività di rimozione, gli accessi alle parti comuni saranno inibiti e messi in sicurezza. “Nello stabile – ha precisato l’assessore Bolognini – è attualmente in corso un intervento di manutenzione straordinaria prevista nell’ambito del Contratto di Quartiere Molise-Calvairate, attuata a fronte di un’attività di mobilità dei residenti. Le opere di riqualificazione prevedono il rifacimento di facciate, intonaci e coperture, la bonifica dall’amianto, la ristrutturazione degli alloggi, l’installazione di nuovi impianti e la sistemazione delle parti comuni. Grazie a questi interventi compiamo oggi un piccolo passo verso la rigenerazione dell’intero quartiere.”

