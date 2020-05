Storieaportechiuse palinsesto fino al 31 maggio: appuntamento virtuale live dal Titanic per la Milano Digital Week Museo Scienza Tecnologia

Il restauro di un aereo, la costruzione del Traforo del Sempione a cui viene dedicata l’Esposizione Universale di Milano del 1906, secondo approfondimento dedicato al disegno di Leonardo per gli insegnanti e altri contenuti inediti . Sabato 30 maggio il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia propone una speciale attività live nell’ambito di Milano Digital Week, edizione online dedicata alla “Città trasformata”. In questo scenario digitale, il Museo rappresenta un’eccellenza tecnologica e voce autorevole, essendo stato il primo museo in Italia a creare, nel 1997, un proprio sito web e un ufficio dedicato allo sviluppo delle strategie e dei linguaggi digitali.

All’interno del programma della Digital Week, sabato 30 maggio è dedicato ai piccoli con laboratori digitali interattivi dedicati a diversi temi tra cui anche la realtà virtuale, presentata dal Museo attraverso l’evento online Il relitto del Titanic – Storie dalla Realtà Virtuale. Accompagnati da Marco Iezzi, curatore del Museo, i piccoli esploratori andranno alla scoperta del relitto che giace a quasi 4.000 metri di profondità grazie a una fedele riproduzione virtuale realizzata a partire da fotografie e dati rilevati dai ricercatori dall’anno del suo ritrovamento (1985) a oggi. Il racconto sarà visibile anche all’interno di #storieaportechiuse. Tra le nuove storie del palinsesto fino al 31 maggio, ci saranno altri racconti speciali: giovedì 28 sarà il secondo appuntamento del viaggio all’interno del Sottomarino Toti di cui esploreremo la camera di manovra e il locale sonar; venerdì 26 ripercorreremo la storia della realizzazione del Traforo del Sempione, la via d’accesso fra l’Italia e l’Europa Centrale. Non mancano appuntamenti quotidiani, dedicati a temi diversi: DIETRO LE QUINTE & I DEPOSITI ogni lunedì, EDUCATION & I.LAB il martedì, ATTUALITÀ il mercoledì, SOTTOMARINO ENRICO TOTI il giovedì, ARCHIVI & BIBLIOTECHE il venerdì e, infine, STORIE DALLA REALTÀ VIRTUALE il sabato e LEONARDO la domenica. Continua l’appuntamento per insegnanti ed educatori che, attraverso la newsletter Caro Prof a loro dedicata, con l’analisi della figura di Leonardo e il suo lavoro di attento disegnatore. Per restituirne la complessità e la bellezza, parliamo di prospettiva e di come fosse fondamentale all’interno del suo lavoro, dei materiali che utilizzava, osservando i suoi disegni prendere vita grazie a speciali animazioni e ai progetti dell’i.lab Leonardo pensati per le scuole. La newsletter è consultabile nella pagina del sito web dedicata https://www.museoscienza.org/it/scuole/caro-prof-archivio ma è anche possibile riceverla direttamente, registrandosi attraverso il form dedicato.

martedì 26 maggio – EDUCATION & I.LAB – Facciamone di tutti i colori

Proviamo a immaginarci apprendisti in una bottega artistica nel Rinascimento. Cos’erano? Come si lavorava? In questi luoghi straordinari si preparavano opere d’arte e si insegnava ai giovani con l’apprendistato ma erano anche dei luoghi di grandi sperimentazioni, incontro, discussione, prove e confronti tra artisti, ingegneri, artigiani. Per dipingere si creavano nuovi materiali o si utilizzavano quelli noti in modo diverso per rendere le opere migliori, più preziose o resistenti.

mercoledì 27 maggio – ATTUALITÀ – Covid-19: i raggi solari lo rendono meno pericoloso?

Barbara Gallavotti, giornalista scientifica, si interroga su tematiche legate al Covid-19. Questa settimana gli effetti dei raggi solari sul virus e come questi possano diminuirne la pericolosità.

giovedì 28 maggio – SOTTOMARINO ENRICO TOTI– Viaggio dentro al Sottomarino Toti – Camera di manovra e locale sonar

Prosegue il viaggio all’interno del primo sottomarino costruito in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Scopriamo i cervello e cuore pulsante del battello. La camera di manovra è l’ambiente centrale del sottomarino. Qui le attività non si fermano mai, l’equipaggio si alterna su tre turni, giorno e notte. Ufficiali di rotta, timonieri, sonaristi e macchinisti, ognuno ha il suo spazio e ogni spazio ha un sua precisa funzione. A 300 metri di profondità non c’è molto margine di errore, il buon lavoro di ogni singolo diventa necessario per tutti.

venerdì 29 maggio – ARCHIVI & BIBLIOTECHE– Traforo del Sempione

A partire dal 1906 il collegamento fra l’Italia e l’Europa Centrale è assicurato dal traforo del Sempione e per celebrarlo Milano organizza una grande Esposizione Universale, durante la quale si affaccia per la prima volta anche l’idea di realizzare in città un grande museo scientifico. Lo scavo del traforo del Sempione è un’opera imponente per l’epoca: un intero paese sorge per ospitare gli operai, che nel corso dei lavori impiegano le più moderne tecnologie dell’epoca, lavorando in condizioni proibitive, lottando contro gli imprevisti, le malattie, i continui allagamenti.

sabato 30 maggio – STORIE DALLA REALTÀ VIRTUALE– LIVE: il relitto del Titanic

In occasione della Milano Digital Week un appuntamento dal vivo per Storie dalla Realtà Virtuale. Il Curatore della sezione Trasporti, Marco Iezzi, si collegherà in diretta per accompagnare alla scoperta del relitto del Titanic, esplorando in tempo reale una fedele riproduzione virtuale realizzata a partire da fotografie e dati rilevati dai ricercatori dall’anno del suo ritrovamento (1985) a oggi. Adagiato sul fondo dell’Atlantico Settentrionale, il Titanic è un rompicapo d’acciaio corroso i cui pezzi sono disseminati su un’area di quasi 4 km2: insieme a un ROV – Remotely Operated Vehicle, ovvero un mini sottomarino a comando remoto, andremo alla scoperta dei suoi misteri.

domenica 31 maggio – LEONARDO DA VINCI– Leonardo: disegno della macchina per filare ad alette mobili

Mettiamo a confronto due animazioni digitali realizzate negli anni dal Museo per illustrare uno studio di Leonardo realizzato a Milano: il disegno di un fuso ad alette mobili eseguito verso il 1495-96, negli stessi anni di esecuzione del Cenacolo.