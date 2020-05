Primi incidenti annunciati in Corso Venezia

Alle 11,20 di stamane collisione tra una ciclista e un auto che si infilava in un passo carraio di Corso Venezia. Fortunatamente la signora investita non ha subito gravi conseguenze.

È però un incidente annunciato. Aver messo il parcheggio delle moto nel mezzo fra la carreggiata e la ciclabile è un assurdo. Gli automobilisti che devono svoltare verso il passo carraio non vedono chi sopraggiunge dalla ciclabile ed ecco il patatrac.

È per questo che, per evitare pericoli, il Codice della Strada non consentiva di fare le piste così. Granelli ha autorizzato pure i lavori notturni per terminare la ciclabile.

Per evitare incidenti (e cause legali) il Comune dovrebbe fermarsi e valutare, munendosi di studi, flussi di traffico e progetti, il percorso più efficace e sicuro, probabilmente in vie parallele.

(Foto Facebook Gianluca Boari)