Coronavirus: 148 i nuovi contagiati in Lombardia, 27 a Milano città

Ieri sono stati 46 a Milano e provincia, di cui 27 a Milano città, i nuovi casi di positivi al coronavirus. Lo comunica la Regione. Il dato complessivo da inizio emergenza è di 22.726 per l’area metropolitana e 9.624 per la città di Milano.

Il rapporto tra nuovi casi positivi al coronavirus e tamponi processati, in Lombardia si attesta al 2,6 per cento . Ieri i contagiati di coronavirus in Lombardia sono stati 148 per un totale 25.215, mentre sono stati 5.641 i tamponi giornalieri analizzati. Sono 34 i decessi comunicati ieri, che portano a 15.874 quelli da inizio pandemia nella regione.

I nuovi guariti/dimessi sono 513, 196 le persone ricoverate in terapia intensiva (una in meno rispetto a domenica), 3.721 i pazienti in terapia non intensiva.

Da inizio pandemia hanno contratto il virus 87.258 cittadini lombardi (+148 rispetto a domenica).