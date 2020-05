La Pinacoteca Ambrosiana riapre al pubblico sabato 30 maggio

La Sala di Lettura della Biblioteca sarà fruibile dagli studiosi, a partire da mercoledì 3 giugno Da sabato 30 maggio visitabile anche il Colosso di San Carlo ad Arona (NO)

Le sale della Pinacoteca Ambrosiana riapriranno al pubblico, a titolo sperimentale, nei giorni di sabato 30 e domenica 31 maggio, lunedì 1 e martedì 2 giugno, dalle 10.00 alle 18.00, con biglietto ridotto a € 10,00 per tutti i visitatori (€ 8,00 per i beneficiari di riduzioni – gratuito per gli under 14 accompagnati da un adulto). A seguire, la Pinacoteca riaprirà nei successivi weekend di giugno (sabato e domenica). Potranno accedere solo visitatori – max 20 per ogni mezz’ora – che avranno preventivamente acquistato i biglietti tramite il canale online sul sito www.ambrosiana.it. Oltre alle opere della collezione, in Pinacoteca si potranno ammirare due rassegne: la prima – L’anatomia dal Medioevo a Leonardo da Vinci – presenta, nella sala Federiciana, una selezione di volumi parte del ricchissimo catalogo della Biblioteca Ambrosiana, che consente di tracciare per tappe significative il percorso degli studi di medicina e anatomia dall’inizio del millennio all’epoca in cui fu attivo Leonardo.

L’altra, allestita nelle sale 2 e 3 per l’edizione di Museocity / Museosegreto, dedicata quest’anno alla creatività al femminile – ma mai fino ad ora aperta – propone una serie di documenti di donne che si sono distinte, ciascuna nel loro campo d’indagine. Si troveranno dattiloscritti e materiale autografo della poetessa milanese Alda Merini (1931-2009), fogli autografi di Gaetana Agnesi (Milano, 1718-1799) una delle più importanti matematiche di tutti i tempi, prima donna autrice di un libro di matematica e prima a ottenere una cattedra universitaria di matematica all’Università di Bologna; a queste si affianca la teca con i capelli di Lucrezia Borgia (1480-1519) e parte del carteggio tra la stessa e l’umanista veneto Pietro Bembo, oltre alle lettere della Monaca di Monza a Federico Borromeo. Da mercoledì 3 giugno gli studiosi potranno nuovamente frequentare la Sala di Lettura della Biblioteca Ambrosiana, che sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.45. L’accesso sarà consentito esclusivamente su prenotazione. Al fine di garantire il necessario distanziamento sociale, sarà ammesso un numero massimo di 10 studiosi contemporaneamente. La prenotazione obbligatoria dovrà essere effettuata scrivendo all’indirizzo mail prenotazione.biblioteca@ambrosiana.it entro il 28 maggio in riferimento all’intero mese di giugno; le risposte verranno inviate a partire dal 29 maggio. Affinché la prenotazione sia garantita, è necessario ricevere via email risposta positiva alla richiesta. Rimarrà chiusa fino a data da destinarsi la Cripta del Santo Sepolcro. Tra le altre istituzioni gestite dalla Veneranda Biblioteca Ambrosiana, si segnala che il Colosso di San Carlo ad Arona (NO) riaprirà sabato 30 maggio. L’ingresso sarà consentito anche domenica 31 maggio, lunedì 1 e martedì 2 giugno, e in tutti i fine settimana di giugno, con orario continuato dalle 9.00 alle 18.15. La visita sarà limitata al parco e al terrazzo della statua; sarà interdetto l’accesso all’interno del San Carlone.

Informazioni: tel. 02.806921; info@ambrosiana.it

Norme di accesso alla Pinacoteca Ambrosiana

L’ingresso sarà consentito esclusivamente a coloro che indosseranno la propria mascherina (chirurgica o FFP2 senza valvola), che andrà mantenuta indossata per tutta la visita. All’ingresso i visitatori, una volta accertata con termoscanner la temperatura corporea, dovranno detergersi le mani con apposito gel igienizzante e indossare poi guanti protettivi monouso forniti dalla Pinacoteca. Presso l’atrio di ingresso e nelle sale espositive sarà necessario rispettare la distanza di almeno 1,5 metri dagli altri visitatori e seguire le normative di sicurezza esposte in atrio e pubblicate sul sito web.

Non saranno disponibili – almeno in una prima fase – le audioguide.

Norme di accesso alla Sala di Lettura della Biblioteca Ambrosiana

L’accesso sarà possibile esclusivamente su prenotazione obbligatoria per tutti gli utenti, effettuata via mail all’indirizzo prenotazione.biblioteca@ambrosiana.it. Affinché la prenotazione sia garantita, è necessario ricevere via email risposta positiva alla richiesta. Copia della email di conferma dovrà essere portata con sé al momento dell’accesso in Biblioteca: tale email conterrà anche le norme di sicurezza che i visitatori dovranno osservare per l’accesso e la permanenza in biblioteca.

Qualora l’utente sia già a conoscenza delle segnature di cui è richiesta la consultazione, dovranno essere comunicate al momento della prenotazione, al fine di assicurarsi l’effettiva disponibilità alla consultazione dei volumi di interesse. In questo periodo anche per i testi normalmente in libera consultazione andranno seguite le procedure di richiesta.

Le richieste di prenotazione dovranno essere effettuate entro il giorno 28 maggio e saranno riferibili all’intero mese di giugno: le conferme verranno inviate via email il 29. Eventuali prenotazioni successive potranno essere accettate con un preavviso minimo di 5 giorni. La Biblioteca si riserva la facoltà di comunicare, con adeguato preavviso, agli utenti che già avessero ricevuto conferma della prenotazione, l’impossibilità ad accedere alla Sala di Lettura nella giornata richiesta.