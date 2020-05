“Il Mare dei Milanesi” (con Video)

Inizia la stagione estiva del Parco Idroscalo, che quest’anno, causa covid19 sarà ancora di più il “mare dei milanesi”. Parleremo di sicurezza, balneazione ed organizzazione (e non solo) con i Dirigenti e i tanti ospiti presenti. Un’occasione per conoscere e riscoprire questa area molto attrezzata ed accogliente (verde, animali, sport) che in sicurezza ci riserva sempre delle novità e tanto divertimento .

www.cityreport.it Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi