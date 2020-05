“23 maggio 1992” Nell’anniversario della strage di Capaci, una breve rassegna con i titoli dei principali quotidiani dell’epoca.

“Orrore, ucciso Falcone”. Così titolava Il Corriere della Sera la mattina di domenica 24 maggio 1992 all’indomani della strage di Capaci, in cui furono assassinati il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, e gli agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. In apertura, l’immagine delle lamiere dell’automobile su cui viaggiava il magistrato, fatta saltare in aria dai mafiosi con mille chili di tritolo, tra l’aeroporto di Punta Raisi e Palermo. La cronaca, sul quotidiano di via Solferino, fu affidata al corrispondente Felice Cavallaro. L’editoriale, di taglio politico, è di Saverio Vertone.