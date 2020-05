Non solo fango ma pure blackout. L’efficienza di AEM un ricordo

Mezza Milano è finita sotto acqua e fango ma molte famiglie sono rimaste senza energie elettriche.

Migliaia di immobili sono rimasti in blackout fino a ieri pomeriggio, e i centralini di A2A/Unareti non erano purtroppo attrezzati per rispondere a molti utenti. Alcuni palazzi hanno dovuto aspettare questa notte per rivedere la luce.

Con molte famiglie a casa in smartworking questi disservizi sono stati gravi. Soprattutto sarebbero stati impensabili con la vecchia AEM, simbolo di efficienza ambrosiana. Invece l’odierna A2A è una società che macina utili ma lesina risorse sulla manutenzione della rete elettrica e sui pronti interventi. Questo è inaccettabile. Il Comune di Milano, azionista di maggioranza, faccia presente al vertice di A2A che l’attenzione al servizio e alla sicurezza dei milanesi deve essere priorità per l’azienda.

Anche il Comune deve cambiare registro. Il Sindaco come al solito ha girato la responsabilità su chi ha fatto ricorsi, ma a 6 anni dall’approvazione del progetto Vasche è una scusa che non tiene.

Ma Vigili a bloccare il traffico nella notte del diluvio non ce ne erano e per in questo in molti sono rimasti bloccati nei sottopassi. La manutenzione delle caditoie e delle fognature poi è un disastro e va in crisi con poca pioggia, figuriamoci ieri.