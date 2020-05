Unione artigiani: parrucchieri e estetisti confidano nell’ok della Regione

Il segretario generale dell’Unione Artigiani di Milano e di Monza-Brianza, Marco Accornero in una nota ha espresso le speranze della categoria sulla prossima riapertura “Se fosse confermato che toccherà a Regione Lombardia decidere le sorti degli acconciatori confidiamo che il Pirellone opti per dare il via libera da lunedì 18 maggio. Parrucchieri ed estetisti – ha spiegato Accornero – si sono adeguati da tempo ai protocolli di salute e sicurezza, pronti a ricevere la clientela singolarmente e solo su appuntamento, sanificando i locali, dotandosi di adeguati dispositivi come mascherine, guanti e disinfettanti, attendendo il benestare al riavvio dell’attività sin da inizio maggio. Del resto, nel vicino Canton Ticino, che vive una situazione epidemiologica del tutto simile a quella lombarda, il comparto degli acconciatori ha riaperto da tempo, pur con regole di salvaguardia precise per titolari, addetti e clienti.” “La speranza che il governatore Fontana possa e voglia concedere il ritorno alla vita dei saloni è forte nel settore – ha concluso Accornero -. In questo modo, si porrebbe un freno anche al dilagare incontrollato dei fenomeni di esercizio abusivo della professione a domicilio. Una concorrenza sleale nei confronti di tutti quegli esercenti che in queste lunghe settimane hanno rispettato la serrata forzata pur dovendo far fronte a spese fisse come affitti e bollette, ma soprattutto un argine al pericolo di diffusione dei contagi.”

