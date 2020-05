Sala come Kim. Un consigliere obbligato a rinnegare la lista nella quale è stato eletto

Peggio che in Corea del Nord. Il disprezzo di Beppe Sala per le regole democratiche si fa sempre più arrogante.

Come è noto il Sindaco non partecipa quasi mai al Consiglio Comunale, nemmeno adesso che le modalità on line renderebbero più semplice parteciparvi. In pratica non ascolta le critiche e le proposte delle 48 persone elette dai milanesi. Nonostante l’emergenza Coronavirus abbia spinto in particolare l’opposizione a privilegiare le proposte per Milano rispetto alle critiche verso la Giunta.

Ma ieri si è toccato il peggio. Sala non ha esitato a forzare la mano pur di realizzare il suo obiettivo: far sparire la lista civica Sala eletta 4 anni fa, nel 2016, e composta da persone meno intruppate del PD e pertanto anche capaci di iniziative autonome e talvolta critiche.

Premessa: nel 2016 vengono eletti 5 consiglieri per la lista civica Noi Milano Beppe Sala.

A febbraio 4 su 5 chiedono di cambiare nome in Alleanza Civica, per aderire a un movimento civico nazionale e per esaudire una volontà del Sindaco, che si scoccia a leggere sui giornali che talvolta è proprio la lista Sala a creare problemi a Sala (da alcune nomine al Leoncavallo).

Il Consigliere Enrico Marcora invece comunica che lui non vuol cambiar nome, è stato eletto col simbolo Noi Milano Beppe Sala e con quello vuol terminare il mandato.

Si consultano regolamenti, statuti, circolari, ma non esistono né regole né prassi in materia. Il motivo è semplicissimo. Non si può obbligare un consigliere eletto per una lista ad abbandonare quella lista e a cambiar nome. In Italia non si contano i casi di gente che si fa eleggere da un partito e poi cambia casacca ma qui siamo all’opposto. Un consigliere vuole rimanere fedele al nome e al programma con il quale lo hanno eletto migliaia di elettori e la maggioranza del suo gruppo lo vuole obbligare a farlo.

Beppe non sopporta chi gli frappone ostacoli. Anche se giuridicamente la cosa non sta in piedi obbliga il Consiglio comunale a prendere la decisione a maggioranza.

Si arriva così all’assurdo seduta del Consiglio Comunale di ieri, dedicata interamente a questo capriccio del Sindaco. Il Consigliere Marcora, che vuole continuare ad agire col nome Noi Milano Beppe Sala Sindaco, porta a difesa delle sue ragioni un parere dell’ex Presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida: il diritto di far politica col gruppo per il quale e con il quale si è stati eletti è insindacabile, è indisponibile. Pertanto non può essere stabilito con la decisione presa a maggioranza ieri, con tutta la minoranza che ha abbandonato l’aula (virtuale) per protesta.

Ora Marcora, forte del parere del costituzionalista Onida, farà ricorso al TAR. La minoranza ha già detto di ritenere responsabili di qualsiasi costo i 25 consiglieri di sinistra che hanno obbedito a Sala e votato questa decisione illegittima.

La cosa più triste è vedere l’istituzione Consiglio Comunale trattata con disprezzo e piegata ai propri capricci da Sala. Beppe 4 anni fa fu eletto con le parole d’ordine democrazia, partecipazione, condivisione. Oggi il Sindaco, complice una stampa molto accondiscendente con lui, pensa impunemente di potersi fare beffa di qualsiasi regola e istituzione.