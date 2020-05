Via Santa Monica/ Suzzani “2 Anni Dopo Seconda Parte” (con Video)

Cosa pensare di un area dalle grandi potenzialità ma che ancora oggi è lì inutilizzata decadente e problematica??? Torniamo a visitare la parte più edificata dell’area Manifattura Tabacchi in Via Santa Monica/Suzzani. E purtroppo l’unica differenza che riscontriamo rispetto a prima è l’aumento dei varchi per accedervi abusivamente… Seguiteci su www.cityreport.it

