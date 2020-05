Lombardia: Piscine estive e centri termali impugnano al TAR il decreto Conte per la riapertura in sicurezza

Forti del parere dei virologi sul fatto che “il cloro delle piscine e lo zolfo delle terme uccide il Covid19”

Sono centinaia, finora, i titolari di piscine e centri termali di tutta Italia che hanno deciso di promuovere un’azione collettiva davanti al TAR contro il DPCM del 28 aprile che non ha garantito la riapertura delle loro attività. L’iniziativa, volta ad ottenere un’ordinanza cautelare dal Tribunale amministrativo che sospenda il provvedimento e consenta,, di riaprire le porte ai propri clienti, e’ volta a scongiurare un dissesto economico individuale e collettivo.Con la previsione dell’estate, infatti, molti esercizi si sono già attrezzati mettendo “in sicurezza” gli impianti. I soggetti firmatari, provenienti da tutta Italia, chiedono ai Giudici una rapida apertura e sostengono,I lavoratori del settore lamentano, infatti, una irreversibile crisi qualora non venga dato ossigeno al sistema economico che sorregge l’attività, anche perchèL’iniziativa giudiziaria, patrocinata dall’Associazione Giustitalia, ha messo in campo gratuitamente i migliori avvocati amministrativi. I lavoratori del settore che volessero partecipare all’iniziativa possono inviare una email ad assogiustitalia@libero.it con i propri contatti.