Coronavirus- Gallera: test ‘privati’? Ci stiamo ragionando, ma servirebbero anche i tamponi”

L’assessore Regionale al Welfare Giulio Gallera a Radio Lombardia, rispondendo a una domanda sull’apertura alla possibilità ai test sierologici per i cittadini nei laboratori privati ha dichiarato “Stiamo ragionando su questo, ma nella logica di dire che chiunque si imbarca in un processo come questo alla fine, se sarà positivo, dovrà essere messo in isolamento fino a quando non verrà fatto un tampone” sottolineandoo che “se tutti i lombardi presi dall’ansia di capire fanno il test, sono 10 mln di persone e se il 10%, come si dice è positivo, vorrebbe dire che 1 mln di loro deve poi fare il tampone per avere la verifica. “Un mln di tamponi” che si aggiungerebbero a quelli che già normalmente vengono fatti “li faremmo probabilmente in un anno”, ha osservato.

I positivi al coronavirus nella provincia di Milano sono saliti ieri a 21.094 con 201 nuovi casi. Il dato è superiore rispetto a quello del giorno prima che era più 182. A Milano città i contagiati sono 8.867 con 101 casi in più: dato superiore rispetto a quanto comunicato giovedì quando si sono registrati 86 casi nuovi casi. Lo ha comunicato la Regione.

Per quanto riguarda la Lombardia il numero di positivi al Coronavirus è salito ieri a 80.723 con un incremento di 609 contagi a fronte di 10.993 nuovi tamponi processati e ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e conteggiati ieri. Una crescita inferiore rispetto ai dati di giovedì, quando i nuovi positivi erano stati 689 e con un numero superiore di tamponi analizzati (15.488). I tamponi processati da inizio epidemia sono 466.287. I decessi sono saliti a 14.839 con un aumento di 94 morti, in diminuzione rispetto al dato di giovedì che era più 134. I pazienti nelle terapie intensive sono 400, 80 in meno in una solo giorno. I ricoverati non in terapia intensiva sono 5.702 (- 146). I dati sono stati comunicati dalla Regione.