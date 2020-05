“La Jungla abitata prima parte” (video)

Prima parte, area sud ex manifattura tabacchi. Nelle vie Esterle /Suzzani notiamo barriere distrutte e manomesse che permettono gli ingressi in questa vasta area. A ridosso delle “delimitazioni” il marciapiede è un tutt’uno di feci e urine. Inoltrandosi all’interno tracce e resti di passaggi e bivacchi (anche al coperto) e in una garritta c’è pure un guardiano……

Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi, Riprese BodyCam Diamond Frank