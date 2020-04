Salini e Comazzi: «PD allo sbando: a Roma implora collaborazione, in Lombardia accecato dall’odio politico contro Giunta regionale»

«Presentando una mozione di ‘sfiducia’ in Consiglio regionale con l’obiettivo di mettere in cattiva luce l’operato dell’assessore al Welfare Giulio Gallera, che dall’inizio della pandemia non si è mai risparmiato e ha lottato con coraggio e professionalità contro un vero e proprio tsunami che ha travolto l’intero territorio regionale, il Partito Democratico dimostra tutta la propria pochezza istituzionale». E’ quanto dichiarano Massimiliano Salini, europarlamentare e coordinatore di Forza Italia in Lombardia, e Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale.

«Mentre in Parlamento – sottolineano Salini e Comazzi – Forza Italia non vota la sfiducia al ministro PD dell’Economia Gualtieri tenendo un profilo alto per dare un contributo, nel tentativo di offrire a famiglie ed imprese, flagellate da questa terribile emergenza, le risposte e la liquidità che il governo è incapace di dare, a Milano gli esponenti lombardi del PD giocano a fare i fenomeni inventandosi una mozione di sfiducia in piena crisi sanitaria, senza neppure accorgersi che la loro segreteria nazionale a Roma continua chiedere l’opposto, implorando il movimento azzurro affinché collabori senza polemiche».

«Solo una formazione allo sbando – concludono – in contraddizione con sé stessa e accecata dall’odio politico, non capisce quanto sia stucchevole e lontana dal Paese reale una polemica di palazzo come quella innescata dal gruppo regionale di minoranza al Pirellone. Invece di dare una mano, collaborando con la Giunta Fontana per aiutare un territorio martoriato come mai accaduto dal dopo guerra ad oggi, manovrano nelle stanze di partito, in cerca di un po’ di visibilità politica».