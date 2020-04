LA MIA FIERA FOTOGRAFICA | Il rapporto della coppia ai tempi del Coronavirus nelle foto di Marilù S. Manzini

QUANDO L’ARTE ANTICIPA LA CRONACA- A MIA PHOTO FAIR 2020 IL BACIO – IL CICLO FOTOGRAFICO DI MARILÙ S. MANZINI

Nello stand della galleria Paola Colombari di Milano, le opere dell’artista modenese, interpretano i rapporti di coppia al tempo della pandemia.

In attesa che l’emergenza Coronavirus allenti la sua presa, lo staff di MIA PHOTO FAIR prosegue il lavoro verso la decima edizione, che si terrà dal 10 al 13 settembre negli spazi di The Mall a Milano. Tra le proposte più suggestive selezionate per la prossima edizione della più importante fiera di fotografia in Italia, quella di Marilù S. Manzini (Modena, 1978), ospitata dalla Galleria Paola Colombari di Milano.

L’artista modenese proporrà la serie di fotografie The Kiss, creata nel 2019 prima della diffusione del virus ma che, riletta alla luce di questi mesi, riveste un nuovo significato. Il ciclo propone le immagini di una coppia che cerca di baciarsi e che viene impossibilitata a farlo da vari oggetti che si interpongono tra le loro labbra. Gli innamorati non riescono a scambiarsi un gesto d’amore e ad avvicinarsi a chi vogliono bene. Attraverso questi scatti, la Manzini vuole sottolineare quanto azioni semplici e abituali come un bacio possano essere inaspettatamente interdette e far comprendere l’importanza del rapporto con l’altra persona.

In occasione di MIA PHOTO FAIR, la Manzini esporrà un’opera inedita che vede protagonista una donna incinta, sul cui grembo spiccano dei nastri adesivi con la scritta “Quarantine”. Questo lavoro vuole esprimere la necessità della donna di custodire ciò che ha di più prezioso, l’imposizione esterna che costringe a isolarsi da tutto, la paura che il futuro nascituro debba essere isolato, il diniego dell’amore materno ma anche la vita che nel continuare a nascere è più forte di qualsiasi virus.

MIA Photo Fair 2020 – The Mall – Milano Porta Nuova – P.zza Lina Bo Bardi