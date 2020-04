Storieaportechiuse palinsesto fino al 3maggio: lo straordinario trasporto del sottomarino Toti

Tante novità a #Storieaportechiuse:lo straordinario viaggio del sottomarino Toti attraverso, storie flash e anteprime per gli insegnanti

#storeiaportechiuse è online sui canali Facebook, Instagram e YouTube del Museo e conta oltre 90 storie pubblicate dal lancio dell’iniziativa. Questa settimana debuttano #storieaportechiuse flash, si amplia l’offerta dedicata ad insegnanti ed educatori e viene presentato il palinsesto fino a domenica 3 maggio. Appuntamento imperdibile della settimana sarà giovedì 30 aprile in cui andrà online la prima parte del documentario dedicato allo straordinario trasporto del sottomarino Toti che, nell’estate del 2005, giunse al Museo attraversando la campagna lombarda e il centro di Milano. Tra le novità presentate, i contenuti di #storieaportechiuse raddoppiano proponendo, oltre all’approfondimento del giorno, una versione flash di alcune storie già uscite, senza perdere contenuto e senso della storia. Altra novità riguarda la newsletter Caro Prof che diventa settimanale, monotematica (Spazio, Tinkering e STEM etc) e consultabile anche nella pagina del sito web dedicata a #storieportechiuse ( https://www.museoscienza.org/it/storieaportechiuse) . Ogni martedì, giornata dedicata ai temi education e ai laboratori interattivi, sarà pubblicata la newsletter che si potrà anche ricevere registrandosi direttamente al form dedicato.

Non mancano infine gli appuntamenti quotidiani, dedicati a temi diversi: DIETRO LE QUINTE & I DEPOSITI ogni lunedì, EDUCATION & I.LAB il martedì, ATTUALITÀ il mercoledì, STORIA DEL MUSEO il giovedì, ARCHIVI & BIBLIOTECHE il venerdì e, infine, STORIE DALLA REALTÀ VIRTUALE il sabato e LEONARDO DA VINCI la domenica.

martedì 28 aprile – EDUCATION & I.LAB

– Chimica a colori

La chimica non si fa solo in laboratorio, moltissime sostanze che maneggiamo in casa o azioni che facciamo quotidianamente hanno a che fare con la chimica: l’acqua ossigenata che mettiamo sulle sbucciature, cuocere un uovo, lavarsi le mani con il sapone…

Proviamo a diventare chimici per un’ora e esploriamo una proprietà di alcune sostanze di cui avremo sicuramente sentito parlare: l’acidità! Guardiamoci intorno, apriamo frigorifero e dispensa e utilizzando il succo di mirtilli proviamo a scoprire cosa è acido e cosa è basico osservando il cambiamento di colore. Usiamo questa reazione per creare un disegno speciale che cambia di colore.

mercoledì 29 aprile – ATTUALITÀ

– Barbara Gallavotti si interroga sul Covid-19

Barbara Gallavotti, giornalista scientifica e autrice di Superquark RAI si interroga settimanalmente su tematiche legate all’emergenza Covid-19. Quale sarà la prossima?

giovedì 30 aprile – STORIA DEL MUSEO

– Lo straordinario viaggio del Toti

Varato nel 1967, il sottomarino S-506 Enrico Toti è stato il primo costruito in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale con il compito di pattugliare le acque del Mediterraneo per individuare il passaggio di sottomarini sovietici. Nel 1997 compie il suo ultimo viaggio e nell’estate del 2005 giunge al Museo attraversando la campagna lombarda e il centro di Milano, con un trasporto eccezionale che verrà ricordato a lungo. Riviviamo quei momenti grazie ad alcune scene del documentario TV “Aldilà del mare – il sottomarino S-506 Enrico Toti e il suo museo” di Dario Barezzi e Giosuè Boetto Cohen, prodotto dal Museo nel 2005.

venerdì 1 maggio – ARCHIVI & BIBLIOTECHE

– Carla e Guido Ucelli. Una famiglia con tante passioni

Nel 2014 il Museo ha ricevuto dagli eredi l’archivio appartenuto a Guido Ucelli, fondatore del Museo, e alla moglie Carla. Un importante archivio di famiglia, essenzialmente integro, che permette di rivivere una parte della storia del Novecento da una prospettiva personale. La coppia è infatti in rapporti professionali e privati con numerosi protagonisti dell’industria, della scienza, della cultura e dell’arte: sono amici di famiglia don Carlo Gnocchi e lo scultore Arrigo Minerbi; i pittori Amos Nattini e Edoardo Rossaro; gli architetti Gio Ponti, Piero Portaluppi, Ferdinando Reggiori. Splendido il fondo fotografico, che comprende circa 5000 fototipi, fra lastre, stereoscopie, positivi, cartoline, e 13 album fotografici.

sabato 2 maggio – STORIE DALLA REALTÀ VIRTUALE

– Apollo 11: Lift-off

In questo secondo episodio “Lift-off” riviviamo in tempo reale una delle fasi più delicate della missione, quella del lancio, ascoltando il count-down e le comunicazioni originali tra l’equipaggio e gli ingegneri del centro di controllo di Cape Canaveral. Scopriamo come era costituito l’equipaggio di una missione Apollo, che ruolo avevano i singoli astronauti e qual era la preparazione per andare sulla Luna. Diamo un occhio ai motori sviluppati dalla NASA per raggiungere l’incredibile velocità di 28.000 km/h e scopriamo perché il Saturn V pochi secondi dopo il lancio non sale in perfetta verticale verso il cielo.

domenica 3 maggio – LEONARDO DA VINCI

– Vita di Leonardo. La Firenze dei Medici – Incontriamo un mercante di stoffe che ci racconta della Firenze dei Medici e dell’importanza del commercio e delle attività bancarie per la città, centro pulsante del Rinascimento Italiano. Confrontiamolo con un passo della vita di Leonardo scritta da Giorgio Vasari.

Video realizzato da NEO (Narrative Enviroment Operas) e realizzato presso il Museo Bagatti Valsecchi