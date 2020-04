Gallera: in Lombardia fattibili 10 mila test al giorno. Lento ritorno degli ospedali alla normalità

L’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera in un’audizione in commissione Sanità, ha annunciato che oggi in Lombardia si possono fare circa «10 mila» test sierologici al giorno. Ora gli ospedali lombardi sono in grado di tornare gradualmente al 60-70% della loro attività ordinaria pre-Covid. Con le Ats si sta concordando un piano per la graduale riapertura che procederà anche in funzione dell’evolversi della situazione. In due giorni sono stati eseguiti 7.528 test sierologici nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi pronto soccorso e dei ricoveri», le strutture sono autorizzate a «programmare un aumento graduale delle attività ordinaria». L’incremento programmato fino a un massimo del 60-70% dell’attività ordinaria serve anche a «mantenere una riserva di risorse immediatamente disponibili nel caso di improvvisa recrudescenza dell’epidemia». Insomma «grande prudenza e gradualità».

In una lettera la Regione ha chiesto alle aziende sanitarie di «formulare una proposta organizzativa di riapertura». ma , in ogni caso, ha spiegato Gallera, i posti letti per i pazienti Covid «ritenuti indispensabili anche nella fase più limitata dell’epidemia non possono essere inferiori a 2mila» e fino a quando non ci sarà un vaccino «gli ospedali avranno ampie aree di attenzione o critiche, come il pronto soccorso, e andranno create situazioni con barriere per evitare che si diffonda il virus». E, a seguito di un confronto anche con il ministero, vi sarà la possibilità di individuare ospedali Covid.