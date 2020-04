Coronavirus, rallenta la crescita a Milano e in Lombardia

Regione Lombardia ha comunicato che nella provincia di Milano i positivi al coronavirus sono arrivati ieri a 17.908 con un aumento di 219 casi, decisamente inferiore quindi a quello di venerdì quando invece l’incremento era stato di 412. A Milano città i contagiati sono 7.547 con 80 casi in più, rispetto al giorno prima quando era stato registrato invece un aumento di 246 casi.

In Lombardia sale a 71.969 il numero di positivi, con un incremento di +713 contagi a fronte di +12.642 nuovi tamponi processati. Una crescita nettamente più bassa quindi rispetto ai dati di venerdì, quando i nuovi positivi erano stati +1.091 (con 11.583 tamponi) e al giorno precedente +1.073 (con +12.016 tamponi). I tamponi analizzati da inizio epidemia arrivano a 326.940. I decessi salgono a 13.269 con un aumento ieri(+163) in linea con quello di venerdì. I pazienti nelle terapie intensive sono 724 (-32) anche in questo caso l’andamento è in linea con quello el giorno primai(-34). I ricoverati non in terapia intensiva sono 8.489 (-302).