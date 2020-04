Abbiati (Lega): “Giunta Sala lascia i nidi senza fondi, fregandosene di lavoratori e famiglie.”

“L’amministrazione comunale di Milano dà il colpo di grazia agli asili nido. Già abbandonati dal governo, la giunta Sala segue coerentemente i propri ‘capi’ nazionali e abbandona al loro destino queste fondamentali strutture per le famiglie”. Così Gabriele Abbiati, Consigliere comunale della Lega a Milano, che interviene per sostenere i nidi, lasciati senza aiuti dal Comune di Milano. “È Incredibile la non risposta del Comune, che si mostra sordo davanti alla grave crisi dei nidi – spiega Abbiati – un settore obbligato a chiudere dal governo, e quindi già in difficoltà per la sospensione delle rette, che non riceverà nemmeno i contributi dovuti dal Comune stesso. Saranno infatti sospesi interamente quelli di marzo mentre verranno forse garantiti solo al 50% nei prossimi mesi”. “I nidi convenzionati sono un servizio essenziale per le famiglie – sottolinea il Consigliere della Lega – sarebbe necessario che la giunta Sala, anziché nascondersi sostenendo di non poter far nulla, si assumesse la responsabilità di aiutare titolari, educatrici e famiglie impegnandosi anche con il governo. Invece lascia in crisi il settore, lavandosene le mani e non dando risposte”.

