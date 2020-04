“ L’Eterna Attesa dell’Opera” – Corona Occupazioni e … Seconda Parte (video)

In questo video i residenti mmc ase di via Tofano ci illustreranno la kafkiana situazione delle 2 torri al civico 5 (sgomberate e vuote da oltre 11 anni). “Luoghi dimenticati” che sempre più spesso diventano terreno fertile per occupazioni, criminalitá, degrado ed incivili che se ne impossessano. Ringraziamo per l’attiva partecipazione: Loredana Valvo Segreteria SUNIA, Simone Sollazzo Cons. Comunale Milano M5S, Tullio Trapasso, Paolo Rusconi, Diamond Frank www.cityreport.it

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845