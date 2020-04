Mancano i soldi ma Sala vuole spenderne altri per fare il green

Mancano 300 milioni al Bilancio del Comune, dovremo affrontare il dramma sociale di numerosi posti di lavoro persi, non abbiamo ancora distribuito un euro alle famiglie fragili ma il Sindaco Sala ha le idee chiarissime sulla ripartenza.

Lunedì ha già fatto ripartire il cantiere della ciclabile di viale Monterosa, un’opera giudicata indispensabile! Ieri, ci informa il Corriere, ha addirittura telefonato alla Task Force di Palazzo Chigi per chiedere bici elettriche per far viaggiare tutti in bici elettriche. Secondo Beppe chi prima prendeva i mezzi viaggerà in bici e il problema è risolto.

Basta supercazzole in salsa green.

Qui invece c’è da organizzare in fretta la sanificazione e il distanziamento sui mezzi per il cui controllo dovranno essere impegnati controllori e ausiliari ATM. Poi bisognerà installare dati conta persone nelle stazioni Mm per evitare assembramenti.

Inoltre sarà necessario agevolare la circolazione degli over 65 in auto esentandoli da Area C e B, per evitare che metro e bus diventino i nuovi focolai.

Sala torni sulla terra. L’epidemia non solo ci obbliga a non sprecare fondi pubblici ma ha anche dimostrato che bloccare tutto il traffico privato non ha inciso più di tanto sulle polveri.