Bonomi designato Presidente della Confindustria: la stima di Fontana e Maroni

“Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Bonomi, lo attende un impegno importante. Una grande sfida che, ne sono certo, con la sua esperienza e la sua professionalità, saprà vincere ottenendo risultati importanti”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta così la designazione di di Carlo Bonomi a presidente di Confindustria. “Il fatto poi – continua il governatore – di avere ai vertici di Confindustria un presidente della nostra regione è per tutti noi un motivo di soddisfazione in più, così come proprio l’importante esperienza maturata a Milano gli consentirà di ricoprire questo incarico con quella concretezza tipica dei lombardi”. Carlo Bonomi “conosce bene il mondo delle imprese e sarà un interlocutore autorevole del governo per garantire un forte sostegno alle imprese italiane per una rapida ripresa dopo la pandemia”. Lo ha scritto su Twitter l’ex governatore di Regione Lombardia, Roberto Maroni, commentando la designazione di Carlo Bonomi alla presidenza di Confindustria.