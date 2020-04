Regione Lombardia: ripresa delle attività produttive dal 4 maggio. Fontana “È la via lombarda alla libertà”

“La Lombardia guarda avanti e progetta la ‘nuova normalità’ all’insegna della prevenzione, della cura e della programmazione. Dal 4 maggio, la Regione chiederà al Governo di dare il via libera alle attività produttive nel rispetto delle ‘Quattro D’: Distanza (un metro di sicurezza tra le persone), Dispositivi (ovvero obbligo di mascherina per tutti), Digitalizzazione (obbligo di smart working per le attività che lo possono prevedere) e Diagnosi (dal 21 aprile inizieranno i test sierologici grazie agli studi in collaborazione con il San Matteo di Pavia). Tutto questo sarà accompagnato da un piano per riaprire in orario scaglionato uffici e aziende e, successivamente, scuole e università.”- E’ quanto si legge in una nota della Regione Lombardia.

“Un esempio della ‘nuova normalità’ saranno le aperture delle attività scaglionate e sull’arco di tutta la settimana per evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici. Facendo tesoro della prima fase della pandemia, l’ospedale straordinario alla Fiera di Milano (che è costato zero euro pubblici) diventerà il presidio che veglierà sulla salute dei lombardi come una vera e propria assicurazione contro il sovraffollamento delle altre strutture regionali.

A queste strategie si accompagnano altri provvedimenti, su cui Regione Lombardia– conclude la nota di Palazzo Lombardia – sta giocando un ruolo da protagonista: cassa integrazione con garanzia della Regione, piano di sostegno per piccole e medie imprese (sul tavolo c’è un pacchetto di facilitazioni per l’accesso al credito, con la possibilità di mobilitare risorse fino a un miliardo), provvedimenti a beneficio del personale sanitario (stabilizzazione e bonus economico con almeno 80 milioni di Regione Lombardia in aggiunta ai fondi del governo)”.

“È la via lombarda alla libertà” ha commentato il governatore Achille Fontana.

“Non potrà esserci un ritorno alla normalità ma una nuova normalità” ha dichiarato in conferenza stampa l’assessore al Bilancio di Regione Lombardia, Davide Caparini, commentando la Fase 2 che ci aspetta. Ha poi fornito i dati aggiornati dell’emergenza sanitaria nella regione, sintetizzati nella tabella qui sotto.