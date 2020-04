Oggi nelle edicole saranno distribuite 90.000 nascherine

Lo annuncia Gazzetta dello Sport, sottolineando la facilità di accesso alle famose mascherine, in edicola da oggi giovedì 16 aprile oltre 300 edicole milanesi, infatti, riceveranno in dotazione 90 mila strumenti di protezione per volto e naso da consegnare ai clienti, con precedenza alle categorie più a rischio (over 70 in testa). Una iniziativa possibile dopo l’intesa tra l’assessorato alla Protezione civile della Regione Lombardia e M-dis (distributore nazionale di proprietà Rcs, De Agostini e Hearst), con la collaborazione dei distributori locali, degli edicolanti e delle loro associazioni di categoria.

