Coronavirus, pervenute a Milano 35.869 domande per buoni spesa

Sono 35.869 le richieste arrivate al comune di Milano per ottenere i buoni spesa, ideati dal governo per aiutare i cittadini in difficoltà economica nelle settimane di emergenza Coronavirus. Online sono state raccolte 29.932 domande, 5.937 richieste sono invece state acquisite attraverso il numero di telefono messo a disposizione da Palazzo Marino. La deadline per inoltrare le richieste era fissata a oggi, alle 13. Il budget complessivo messo a disposizione è di 5,8 milioni di euro; i beneficiari otterranno due buoni spesa mensili da un minimo di 150 a un massimo di 350 euro in base alla grandezza del proprio nucleo famigliare. I criteri per poter ottenere i buoni sono molto stringenti: bisogna essere residenti a Milano e risultare in comprovate difficoltà economiche, con una disponibilità sul conto corrente non superiore ai 5mila euro. I buoni saranno erogati dal comune attraverso la distribuzione di una carta prepagata Soldo, circuito Mastercard, o saranno caricati direttamente sullo smartphone dei beneficiari attraverso l’applicazione Satispay. (askanews)

