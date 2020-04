Via Ricciarelli: dopo sgombero 40 persone in rivolta contro poliziotti e tecnici Aler

Pomeriggio di grave tensione quello di ieri in un palazzo Aler in via Ricciarelli 22 a Milano, quando gli ispettori Aler si sono presentati insieme all’equipaggio di una Volante per eseguire lo sgombero di un’abitazione occupata abusivamente. Lo sgombero dell’appartamento sembrava si stesse svolgendo senza particolari criticità, con l’occupante abusiva che lasciava l’appartamento, mentre i tecnici iniziavano a “lastrare” la porta d’ingresso per evitare nuove occupazioni. Intorno alle 17.30, però, sotto lo stabile sono arrivate una quarantina di persone, chiamate dal marito della donna, che hanno cominciato a urlare e a minacciare i poliziotti, tanto che sul posto sono dovute intervenire oltre dieci Volanti e una camionetta dell’Esercito, oltre agli agenti della Digos per identificare i presenti.

Cinque persone – tra cui il marito dell’abusiva, un egiziano di 29 anni – sono state accompagnate in Questura. Fortunatamente, nonostante i tafferugli, durante l’episodio non si sono riscontrati feriti.

Il condominio di questa vicenda, al civico 22, è lo stesso in cui nel maggio scorso il 25enne Alija Hrustic aveva ucciso il piccolo Mehmed, suo figlio di due anni, dopo una notte di violenze.

Secondo le prime informazioni, si sono avuti tre arresti e due denunce, tra i più facinorosi contro i poliziotti. In arresto sono finiti il 29enne egiziano e un 39enne suo connazionale, insieme a un cittadino italiano di 51 ann, accusati di resistenza a pubblico ufficiale aggravata .

L’occupante e una seconda donna, cittadina italiana sono invece state denunciate.

Il consigliere comunale di F.I, Alessandro De Chirico, sul posto al momento dei tafferugli ha commentato “La situazione a San Siro è esplosiva- invierò al sindaco Beppe Sala il video girato sul posto. La guerra all’abusivismo si combatte fianco a fianco”.

Anche l’Assessore Regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini ha stigmatizzato l’accaduto “Quello che è successo oggi a Milano è semplicemente inammissibile. Ringrazio Aler e la Polizia per il loro pronto intervento. Proseguiamo con la linea dura sugli sgomberi e contro i delinquenti che cercano di approfittarsi della situazione di emergenza„ “Ritengo queste scene di illegalità assolutamente inammissibili ed è assurdo che a Milano la gente si senta libera di contestare gli agenti di Polizia durante il loro lavoro. Da diversi giorni tutti i tentativi di occupazione di case popolari sono stati impediti, ma chiederemo al Prefetto ancora più determinazione nelle operazioni di legalità nelle periferie milanesi e presto interverremo a sgomberare anche gli appartamenti occupati in queste settimane. Ringrazio ancora una volta le Forze dell’Ordine per lo straordinario impegno durante la gestione dell’emergenza”.“